В мире число заражений коронавирусом превысило 99,78 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 99782678 (+444541 за сутки) по данным Worldometer на 10:26 25 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2139214 (+8588) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25865711 (+55475) человек, из них 110478 (-167) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 71776547 (+379661) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 25702125 (+135182) случаями заражения, Индия – 10668674 (+13239), Бразилия – 8844600 (+28346), Россия – 3719400 (+21127) и Великобритания – 3647463 (+30004). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 135182, Великобритания – 30004, Бразилия – 28346, Россия – 21127, Мексика – 20057. Беларусь (1748) – на 35 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 429490, Бразилия – 217081, Индия – 153508, Мексика – 149084 и Великобритания – 97939. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1844, Мексика – 1470, Великобритания – 610, Бразилия – 606, Россия – 491. Беларусь – на 63 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 237611 случаев заражения коронавирусом и 1649 смертей.