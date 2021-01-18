В мире число заражений коронавирусом превысило 95,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 95491215 (+522162 за сутки) по данным Worldometer на 9:52 18 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2039779 (+8462) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25249820 (+99388) человек, из них 113138 (+1435) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 68201616 (+414312) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 24482050 (+174560) случаями заражения, Индия – 10572672 (+13962), Бразилия – 8488099 (+31394), Россия – 3568209 (+23586) и Великобритания – 3395959 (+38598). Беларусь – на 48 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 174560, Великобритания – 38598, Бразилия – 31394, Россия – 23586, Мексика – 20523. Беларусь (1924) – на 35 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 407202, Бразилия – 209868, Индия – 152456, Мексика – 140241 и Великобритания – 89261. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1846, Мексика – 1219, Великобритания – 671, Бразилия – 518, Россия – 481. Беларусь – на 64 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 225461 случай заражения коронавирусом и 1582 смерти.