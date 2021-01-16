В мире число заражений коронавирусом превысило 94,32 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 94324566 (+767467 за сутки) по данным Worldometer на 9:59 16 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2018103 (+15121) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 24947537 (+256640) человек, из них 111422 (-351) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 67358926 (+495706) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 24102429 (+248080) случаями заражения, Индия – 10543659 (+15151), Бразилия – 8394253 (+68138), Россия – 3520531 (+24715) и Великобритания – 3316019 (+55761). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 248080, Бразилия – 68138, Великобритания – 55761, Испания – 40197, Россия – 24715. Беларусь (1941) – на 40 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 401856, Бразилия – 208291, Индия – 152130, Мексика – 137916 и Великобритания – 87295. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3805, Великобритания – 1280, Бразилия – 1131, Германия – 1045, Мексика – 999. Беларусь – на 73 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 221604 случая заражения коронавирусом и 1564 смерти.