Последнее обновление: 12.01.2021 16:50

ВОЗ: Не следует ждать коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает РБК.

«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году», — сказала Сваминатан.

По ее словам, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру».

В то же время Сваминатан заявила, что в разработке вакцин был достигнут «невероятный прогресс». «Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми», — сказала эксперт.

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