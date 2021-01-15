В мире число заражений коронавирусом превысило 96,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 93557099 (+755493 за сутки) по данным Worldometer на 10:52 15 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2002982 (+15554) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 24690897 (+202968) человек, из них 111773 (-351) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 66863220 (+533928) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 23848410 (+230457) случаями заражения, Индия – 10528508 (+15677), Бразилия – 8326115 (+68656), Россия – 3495816 (+24763) и Великобритания – 3260258 (+48682). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 230457, Бразилия – 68656, Великобритания – 48682, Испания – 35878, Россия – 24763. Беларусь (1967) – на 40 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 397994, Бразилия – 207160, Индия – 151954, Мексика – 136917 и Великобритания – 86015. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 4069, Великобритания – 1248, Мексика – 1235, Бразилия – 1151, Германия – 1088. Беларусь – на 71 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 219663 случая заражения коронавирусом и 1554 смерти.