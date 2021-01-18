ВВП Беларуси в 2020 году снизился на 0,9%

Объем ВВП Беларуси в 2020 году в текущих ценах составил 147 млрд. рублей и упал на 0,9% по отношению к 2019 году.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ со ссылкой на первую оценку валового внутреннего продукта за 2020 год.

В январе 2020 года падение ВВП Беларуси составило 1,9%. За январь-февраль падение ВВП замедлилось до 0,6%, за январь-март – до 0,3%, за январь-апрель падение составило 1,3%, за январь-май - 1,8%, январь-июнь – 1,7%, январь-июль – 1,6%, январь-август – 1,3%, январь-сентябрь – 1,3%, январь- октябрь – 1,1%, за январь – ноябрь – 0,9%.

Индекс-дефлятор ВВП в 2020 году по отношению к предыдущему году составил 110,1%.

В 2019 году экономика Беларуси выросла на 1,2%.