Лукашенко: ВВП Беларуси в 2020 году снизился на 0,5%

Падение ВВП Беларуси по итогам 2020 года не превысит 0,5%, заявил сегодня Лукашенко во время посещения завода «Горизонт».

«Валовой внутренний продукт в Беларуси по итогам 2020 года ожидается на уровне 99,5% к показателям 2019 года, всего лишь на полпроцента меньше», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба во вторник после посещения им завода «Горизонт».

По его словам, в отличие от других государств Беларусь «благодаря своевременно принятым решениям руководства страны завершила 2020 год с минимальным снижением ВВП, он сохранился практически на уровне 2019 года».

«В этом плане мы прошли этот период и оказались в выигрыше», - сказал Лукашенко.