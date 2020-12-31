Госдолг Беларуси за 11 месяцев 2020 года вырос на 25,6%

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 18,2 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 1,0 млрд. долларов США или на 5,9%.

В январе-ноябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 2596,4 млн. долларов США:

- 1 391,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

- 541,0 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 500,0 млн. долларов США – ЕФСР;

- 91,9 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

- 62,5 млн. долларов США – МБРР;

- 9,5 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-ноябре 2020 года составило 1 467,9 млн. долларов США:

- 655,1 млн. долларов США – Правительство и банки Российской Федерации;

- 430,3 млн. долларов США – банки Китая;

- 264,8 млн. долларов США – ЕФСР;

- 112,3 млн. долларов США – МБРР;

- 2,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;

- 2,6 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 9,4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,4%.

В январе-ноябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 307,2 млн. долларов США и 300,0 млн. рублей.

Погашенs валютные и рублевые государственные облигации для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 854,6 млн. долларов США и 173,5 млн. рублей.

Совокупный государственный долг Беларуси на 1 декабря 2020 года составил 56,3 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд. рублей, или на 25,6%.