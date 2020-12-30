Последнее обновление: 30.12.2020 17:10

Беларусь получила первый транш кредита РФ

Беларусь получила первый транш российского госкредита, сообщила пресс-служба Минфина Беларуси.

«30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США», - говорится в сообщении.

Кредит предоставлен согласно Соглашению между правительством Беларуси и правительством России от 21 декабря 2020 года.

Второй транш государственного кредита в сумме 0,5 млрд. долларов будет перечислен в 2021 году.

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