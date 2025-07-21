В Польше открыли крупнейшее месторождение нефти и газа за всю историю страны

На северо-западе Польши открыли новое месторождение нефти и природного газа.

Компания-оператор Central European Petroleum (CEP) назвала его крупнейшим в стране и одним из крупнейших в Европе за последнее десятилетие, сообщают польские СМИ.

Скважина Wolin East 1 (WE1), пробуренная в Балтийском море в 6 км от города Свиноуйсьце, подтвердила наличие 22 млн тонн сырой нефти и 5 млрд кубометров природного газа промышленного назначения.

Согласно предварительным оценкам, представленным Центром энергетической политики, общие запасы месторождения могут достигать более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа.

"Это исторический момент для польской энергетики. Wolin East – это больше, чем просто перспективное месторождение, это совместная возможность раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря", – заявил президент CEP Рольф Г. Скаар.

По словам главного геолога Польши Кшиштофа Галоша, это открытие может существенно укрепить энергетическую безопасность страны и сократить ее зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов.

Прежде чем приступить к промышленной добыче, необходимо будет завершить подготовку геологической документации и получить соответствующие разрешения.