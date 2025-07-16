SpaceX планирует внутреннюю продажу акций с предварительной оценкой в $400 млрд

Компания SpaceX Илона Маска планирует продажу части акций своим сотрудникам и инвесторам по внутренней схеме, что оценит компанию примерно в $400 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это существенный рост стоимости компании, которую еще в декабре 2023 года оценивали в $350 млрд. Теперь стоимость одной акции выросла с $185 до $212.

Таким образом, SpaceX остается самым дорогим частным стартапом в мире.

В рамках новой сделки компания выкупит акции на сумму до $1,25 млрд у сотрудников и других владельцев. Это позволяет инвесторам и сотрудникам получить прибыль, не дожидаясь выхода компании на биржу.

Ключевыми направлениями деятельности SpaceX остаются ракет-носители Falcon и системы космического запуска многоразового использования Starship, а также спутниковый интернет Starlink, который, по данным источников, приносит более половины годового дохода компании.

Параллельно Маск собирает финансирование и для своего ИИ-стартапа xAI, который, по сообщению Bloomberg, может привлечь до $10 млрд при оценке до $200 млрд.