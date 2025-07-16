Государство временно возьмет под контроль "Электросети Армении"

Государство возьмет на себя управление "Электросетями Армении" бизнесмена Самвела Карапетяна на данном этапе, потом найдет наиболее эффективного оператора. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, позже будет найден наиболее эффективный оператор.

"На данном этапе мы должны взять на себя управление "Электросетями Армении", и мы возьмем на себя управление, но мы вообще не говорили, что после или во время этого процесса национализации или выкупа государство всегда будет управлять энергосетями Армении. Наша задача - найти наиболее эффективного управляющего и сформировать общественный, государственный контроль", - подчеркнул премьер, которого цитируют СМИ.