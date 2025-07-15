Apple вложит $500 млн в производителя редкоземельных металлов MP Materials

Apple Inc. планирует вложить $500 млн в MP Materials Corp., оператора единственного в США месторождения редкоземельных металлов. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на несколько источников.

Официальное сообщение об инвестициях, как ожидается, будет сделано в ближайшее время.

По данным Fox Business, компании намерены построить предприятия в Форт-Уэрте (Техас) и в Маунтин-Пасс (Калифорния).

На этой новости котировки акций MP Materials подскочили на 8% в ходе предварительной сессии во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года взлетела более чем втрое (до $7,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 16%.