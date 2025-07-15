Чехия и Великобритания будут сотрудничать в ядерной энергетике

Чехия и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 14 июля в Лондоне.

«Мы подписали меморандум, подтверждающий стремление обеих стран к укреплению партнерства в области атомной энергетики, где мы видим большой потенциал на ближайшие годы», – проинформировал Петр Фиала.

По его словам, сотрудничество с Великобританией поможет стране обеспечить энергетическую безопасность и доступную энергию для будущих поколений.

Британское правительство, как и чешское, рассматривает ядерную энергетику как важную часть перехода к низкоуглеродной энергетике и обеспечения энергетической безопасности. Помимо строительства традиционных энергоблоков, британское правительство поддерживает разработку малых модульных реакторов.

Значительным сдвигом в чешско-британском сотрудничестве стало недавнее вхождение чешского энергетического холдинга ČEZ в компанию Rolls-Royce SMR, которая специализируется на разработке модульных ядерных реакторов, т. е. реакторов меньшего размера, которые собирают из серийных модулей.

В сотрудничестве с Rolls-Royce SMR холдинг ČEZ планирует к 2050 г. построить в Чехии модульные реакторы общей мощностью три гигаватта, сообщает ČTK.