Немецкие замки Людвига II стали объектами Всемирного наследия

Замки в немецкой земле Баварии – Нойшванштайн, Герренгимзее и Линдерхоф – официально внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили во время 47-й сессии Комитета Всемирного наследия, проходящей в Париже.

ЮНЕСКО признала выдающееся архитектурное и культурное значение этих дворцов, построенных в XIX веке по приказу баварского короля Людвига II. Все три замка отличаются богатым декором, роскошной архитектурой и эклектичным сочетанием исторических стилей, передает Reuters.

Самым известным из них является замок Нойшванштайн, строительство которого началось в 1869 году. Он не был полностью достроен, ведь после смерти Людвига II в 1886 году строительство остановили.

Однако сегодня замок считается одним из самых популярных туристических объектов Германии: ежегодно его посещают более 1,4 млн туристов.

Нойшванштайн стал источником вдохновения для Уолта Диснея – именно этот замок лег в основу знакового логотипа Disney Castle, который появился после визита основателя компании в Баварию в 1950-х годах.

Премьер-министр Баварии Маркус Зюдер приветствовал решение ЮНЕСКО, назвав его "всемирной наградой" и отметив, что для "сказочных замков Баварии сказка стала реальностью".