Белорусские гостеатры переводят на равнодолевое финансирование расходов

Лукашенко 18 ноября подписал указ № 422 по финансированию деятельности государственных театров, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, с 1 января 2025 года создание новых постановок, проведение гастролей, оплата коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и выплата заработной платы будут осуществляться на паритетной основе (50/50) из средств бюджета и собственных доходов театров.

Дополнительно государственная поддержка будет оказана на период проведения театрами ремонтных работ путем предоставления им в безвозмездное пользование иных помещений, находящихся в государственной собственности, оплаты за счет бюджета коммунальных услуг и транспорта, используемого для осуществления основной деятельности.

"С учетом проведенной в 2024 году работы по активизации деятельности театров реализация норм указа позволит обеспечить стабильное функционирование учреждений в условиях равнодолевого финансирования, добиться более эффективного использования средств бюджета, а также окажет положительное влияние на совершенствование репертуарной политики и активизацию творческой активности", - говорится в комментарии к указу.