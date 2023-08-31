Власти Беларуси с 2024 года изменят подходы к финансированию гостеатров

Лукашенко 31 августа подписал указ № 275 "О поддержке отдельных организаций культуры", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом с 1 января 2024 года меняются подходы к финансированию деятельности государственных театров.

Финансирование расходов из средств бюджета и собственных средств театров будет осуществляться в пропорциях 60/40 соответственно при создании новых постановок и проведении гастролей, а также оплате коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, выплате заработной платы. Текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования и других основных средств будут осуществляться в полном объеме за счет бюджетных средств.

Предоставленная возможность направления средств безвозмездной (спонсорской) помощи на выплату вознаграждений работникам государственных организаций культуры ориентирована на расширение механизма социальной поддержки штатных сотрудников и увеличение их мотивации.

Власти ожидают, что эти меры окажут "положительное влияние на усовершенствование репертуарной политики, активизацию творческой активности и гастрольной деятельности".

Перечисленные подходы будут действовать до конца 2024 года.