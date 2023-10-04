Netflix повысит цены на подписку после забастовки актеров и писателей

Стриминговая платформа Netflix планирует повысить цену на свой сервис по окончании стачки голливудских актеров. Об этом пишетт The Wall Street Journal.

Другие компании, такие как Warner Bros. Discovery и Disney также планируют повысить цены на свои услуги. Компании ищут пути создания новых ценовых уровней для эксклюзивного контента, например прямых спортивных трансляций.

Netflix был единственным крупным стриминговым сервисом, не повышавшим цены в течение 2023 года. Стоимость стриминговых услуг растет, поскольку компании пытаются увеличить свои доходы, тратя больше на контент. Это также делает рекламные версии платформ более привлекательными для пользователей, поскольку они стоят меньше.

Кроме этого, Amazon также добавит новый ценовой уровень для своего сервиса Prime Video, включая рекламу и взимая больше денег за безрекламный уровень. Это повышение цен произошло после того, как компании потеряли миллиарды долларов в погоне за быстрым ростом.