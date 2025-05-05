Трамп собирается ввести стопроцентные пошлины на зарубежные фильмы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его мнению, это защитит американскую индустрию, которая "очень быстро умирает". Политик утверждает, что проблемы в Голливуде связаны со стимулами, которые другие страны предлагают для привлечения кинематографистов.

"Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, помимо прочего, их повестка и пропаганда", - написал Трамп.

"Мы этим занимаемся", - прокомментировал новости министр торговли США Говард Лютник.

Каким образом предполагается вводить налог на кинопродукцию, ни президент, ни министр не пояснили. Также неизвестно, могут ли меры коснуться стриминговых сервисов, или речь идет только о кинопрокате.