Гродненские пограничники снова задержали у литовской границы двух белорусов с аэростатом

Гродненские пограничники 9 июля задержали двух белорусов в населенном пункте Плебанишки Гродненского района, расположенном на приграничной с Литвой территории.

Как сообщает Госпогранкомитет, при осмотре местности были обнаружены 22 газовых баллона и аэростатический шар. Мужчины ехали на автомобиле с прицепом.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Злоумышленникам грозит штраф до 50 базовых величин.

Аналогичный случай произошел сутками ранее, 8 июля, также на границе с Литвой.

Госпогранкомитет напоминает, что использование воздушного пространства Беларуси без разрешения запрещено.