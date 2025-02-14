Последнее обновление: 14.02.2025 15:43

После реконструкции на белорусско-польской границе открыли пункт пропуска "Берестовица"

Сегодня после реконструкции на белорусско-польской границе открыли пункт пропуска "Берестовица". Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

Согласно информации ГТК, на выездных каналах построены канальная система для грузовиков и отдельный канал движения для автобусов, модернизированы модули для размещения таможенников и пограничников. Также построен автобусный зал оформления и весогабаритный комплекс.

По словам председателя ГТК Владимира Орловского, если пограничный переход заработает, то пересекающие границу и служащие будут находится в более комфортных условиях.

"За счет расширения функциональных возможностей пункта пропуска таможенный контроль будет проводиться еще быстрее, соответственно, сократится время пребывания в пункте пропуска", - сказал он.

Отметим, что пограничный переход Берестовица-Бобровники остается закрытым с 10 февраля 2023 года.

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