Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года

Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление страны.

Дефляция была зафиксирована впервые с марта 2021 года.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, также предполагал уменьшение потребительских цен в мае на 0,1% в годовом выражении после нулевого изменения в апреле.

Цены на транспортные услуги в стране в прошлом месяце снизились на 3,7%, товары и услуги для дома подешевели на 2,6%, продукты питания и безалкогольные напитки - на 0,3%. В то же время цены на алкоголь и табак выросли на 1,6%, услуги ресторанов и отелей подорожали на 1,3%, коммунальные услуги и энергоносители - на 1,1%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость свежих продуктов питания и энергоносителей, замедлилась в мае до 0,5% в годовом выражении с апрельских 0,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Швейцарии увеличились на 0,1% после нулевого изменения в апреле.