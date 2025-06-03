ОЭСР ухудшила прогнозы роста мировой экономики на 2025-2026 годы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогнозы роста мировой экономики на текущий и следующий годы, отметив "сложность и неопределенность" глобальной деловой среды.

Прогноз увеличения мирового ВВП на 2025 год понижен до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%. В 2024 году рост составил 3,3%.

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем существенное повышение торговых барьеров, а также неопределенности в экономической и торговой политике. Этот рост неопределенности негативно влияет на деловое и потребительское доверие и, вероятно, будет ограничивать торговлю и инвестиции", - говорится в июньском прогнозе ОЭСР.

"Ухудшение экономических перспектив будет чувствоваться по всему миру без исключения. Ослабление темпов роста и спад торговой активности скажутся на доходах домохозяйств и замедлят рост занятости", - подчеркивают эксперты организации.

ОЭСР по-прежнему прогнозирует замедление инфляции в большинстве стран до целевых показателей центробанков в 2026 году, отмечая, однако, что этот процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее.

"В странах, затронутых новыми торговыми пошлинами, инфляция может даже усилиться прежде, чем пойдет на спад, - говорится в обзоре. - Протекционизм увеличивает инфляционное давление, и в ряде стран инфляционные ожидания существенно выросли".

ОЭСР прогнозирует инфляцию в странах G20 в 2025 году на уровне 3,6%, в 2026 году - 3,2%. Мартовские прогнозы составляли 3,8% и 3,2% соответственно.

Инфляция в странах ОЭСР, как ожидается, составит 4,1% в текущем году и 3,2% в следующем.

Прогноз роста ВВП США на 2025 год понижен до 1,6% с 2,2%, на 2026 год - до 1,5% с 1,6%. "Темпы повышения американского ВВП резко замедлятся по сравнению с 2,8% в 2024 году на фоне существенного повышения пошлин на импорт и ответных мер со стороны некоторых торговых партнеров США, высокой неопределенности экономической политики, а также существенного ослабления роста притока мигрантов и ощутимого сокращения числа госслужащих", - отмечается в обзоре.

Эксперты ОЭСР ожидают ускорения инфляции в США до 3,9% к концу 2025 года из-за повышения пошлин на импорт, но прогнозируют ее замедление в течение 2026 года.

Прогнозы роста экономики еврозоны на текущий и следующий год подтверждены на уровне 1% и 1,2% соответственно. Прогноз увеличения ВВП Германии на 2025 год оставлен на уровне 0,4%, на 2026 год - повышен до 1,2% с 1,1%.

Экономика Японии, согласно новому прогнозу ОЭСР, вырастет в 2025 и 2026 годах на 0,7% и 0,4% соответственно (предыдущие прогнозы 1,1% и 0,2%), ВВП Китая - на 4,7% и 4,3% (4,8% и 4,4%), Индии - на 6,3% и 6,4% (6,4% и 6,6%), Бразилии - на 2,1% и 1,6% (2,1% и 1,4%).