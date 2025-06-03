В провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Директорат по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и губернатора провинции Мугла.

В результате землетрясения пострадали 69 человек, 14-летний ребенок погиб после панической атаки.

«В 02.17 зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в Средиземном море, на расстоянии 10,43 км от города Мармарис (провинция Мугла)», - сообщает AFAD.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 67,91 километра.

«14-летний ребенок погиб в результате панической атаки во время землетрясения. Еще 69 граждан пострадали от панической атаки и в результате прыжков с высоты. 14 из 69 получили медицинскую помощь на месте, 8 человек получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях и были выписаны. В отделении неотложной помощи продолжается обследование и лечение 46 граждан», - сказал губернатор Муглы Идрис Акбийик.

Работы по оценке последствий землетрясения продолжаются.