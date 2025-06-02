Последнее обновление: 02.06.2025 15:07

Предприятия Минпрома Беларуси увеличили экспорт продукции в дальнее зарубежье в 1,5 раза

Предприятия Минпрома Беларуси в первом квартале 2025 года увеличили экспорт продукции в дальнее зарубежье в 1,5 раза. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Минпрома, на котором обсуждались основные показатели развития предприятий за январь-март.

Как сообщила пресс-служба Минпрома, поставки в страны Африки возросли в 1,8 раза, в Азию – в 1,7 раза.

За первый квартал 2025 г. организации Минпрома произвели продукции на сумму более 7,7 млрд рублей, обеспечена прибыльная работа отрасли. Перевыполнены такие показатели, как рентабельность продаж в промышленности и темп роста инвестиций в основной капитал.

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