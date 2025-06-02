Средняя цена на электроэнергию в Эстонии снизилась в мае на 8%

В мае средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 6,76 цента за киловатт-час.

По сравнению c апрелем, когда средняя цена составила 7,3 цента за киловатт-час, тариф снизился на 8%.

В годовом сравнении цена уменьшилась на 10,8%, пишут эстонские СМИ.

Сопоставимые цены в мае наблюдались в Латвии и Литве, тогда как в Финляндии тариф оказался значительно ниже — всего 1,81 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.