Польша создаст крупнейший в ЕС логистический узел для перевалки грузов в Украину

Польша модернизирует инфраструктуру логистического узла "Славков" (Euroterminal Slawkow) на юго-западе страны, что позволит значительно увеличить его перевалочные мощности и тем самым сделает хаб крупнейшим в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Я скажу без преувеличения, что здесь, в Славкове в Силезии, у нас будет крупнейший логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только о побитии рекордов, это также будет золотая сделка для Польши", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

По его словам, после окончания войны в Украине "Евротерминал Славков" станет перевалочным пунктом для грузов со всей Азии.

"Ничего плохого в том, чтобы так сказать: мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать и для этого нужен этот специальный хаб... Не должно быть так, как было раньше, когда все были вовлечены, включая Польшу, - я говорю о войне в Ираке, - а потом самые крупные зарабатывали на восстановлении, а Польша осталась в дураках", - подчеркнул польский премьер.

Euroterminal Slawkow расположен на стыке железнодорожной линии широкой колеи (1520 мм) и линий стандартной колеи (1435 мм), обеспечивая перевалку контейнеров, перевозимых по железной дороге между Дальним Востоком и Азией, а также Западной Европой, в том числе через Украину. После его расширения пропускная способность составит более 500 тыс. TEU (стандартных контейнеров) в год. В настоящее время этот показатель составляет до 285 тыс. TEU ежегодно.