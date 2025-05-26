В «Великом камне» зарегистрированы два новых резидента с белорусским капиталом

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы два новых резидента с белорусским капиталом.

Как сообщает сайт парка, ООО «Китгрупп плюс» планирует создать в парке инженерный конструкторский центр, который будет выпускать производственные линии по переработке льна.

Инвестиционный проект ООО «ЭКОТРЭЙД» предусматривает выпуск ингредиентов для пищевой промышленности на основе биологически активных веществ и элементов. Компания намерена организовать научно-исследовательский центр с испытательной лабораторией, а также развивать разработку новых видов продукции.