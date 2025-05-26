Moody's подтвердило рейтинги Китая на уровне "A1" с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте на уровне "A1" с негативным прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, "негативный прогноз рейтингов обусловлен риском того, что напряженность в отношениях Китая с его крупными торговыми партнерами окажет отрицательное влияние на кредитный профиль страны в долгосрочной перспективе".

В частности, изменения в глобальных торговых потоках и ослабление мировой торговли могут помешать КНР добиться перехода к модели экономического роста, основанного на повышении производительности, а также сдержать увеличение госдолга, отмечают эксперты Moody's.

"Рейтинги Китая на уровне "A1" учитывают крупный размер экономики страны, ее динамичность и перспективы развития инноваций", - говорится в пресс-релизе.

Аналитики агентства ожидают, что потенциал роста экономики КНР к 2030 году сократится до 3,5-4%.