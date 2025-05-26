Египет ведет переговоры о покупке 40-60 грузов СПГ на фоне энергетического кризиса

Египет ведет переговоры с энергетическими компаниями и торговыми домами о закупке 40-60 партий сжиженного природного газа (СПГ) на фоне обострения энергетического кризиса в преддверии пикового летнего спроса. Об этом сообщает Reuters.

Страна может потратить до $3 млрд по текущим ценам на закупку СПГ, что увеличит нагрузку на государственную казну, которая и без того находится под давлением необходимости поддерживать свет на фоне падения добычи газа и кризиса стоимости жизни.

В среду президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству "заблаговременно принять все необходимые меры для обеспечения стабильного снабжения электроэнергии", говорится в заявлении.

В течение последних двух лет Египет пережил веерные отключения электроэнергии, поскольку поставки природного газа не соответствовали спросу. В феврале добыча собственного газа в Египте достигла самого низкого уровня за последние девять лет.

В то же время валютный кризис в Египте привел к задержке платежей международным нефтяным компаниям, сдерживая разведку и замедляя добычу нефти и газа.

По словам источника Reuters, стране может потребоваться до 60 грузов СПГ, чтобы удовлетворить свои потребности к 2025 году, добавив, что в долгосрочной перспективе эта цифра может вырасти до 150 грузов.

Египет ведет переговоры с Катаром, Алжиром, Saudi Aramco и крупными мировыми торговыми домами.