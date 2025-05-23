Беларусь готова "подставить плечо" народу Никарагуа в экономическом развитии страны

Темпам и дружественности отношений между Никарагуа и Беларусью могут позавидовать большинство стран мира. И, что наиболее важно, наши страны разговаривают на равных. Об этом во время IV заседания белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил глава белорусской делегации первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров.

Он также отметил, что за последний год это уже третья встреча на высоком уровне в Никарагуа. И каждый раз это "новые договоренности, новые контракты, новые темы для обсуждения, которые затем становятся новыми соглашениями".

"Беларусь всегда готова подставить плечо народу Никарагуа в экономическом развитии страны, поставке инвестиционных товаров, которые бы способствовали долгосрочному экономическому росту Никарагуа. Мы готовы помогать Никарагуа взаимодействовать с ЕАЭС по всем направлениям и способствовать расширению торговли Никарагуа с данным объединением", - заявил Егоров, которого цитирует пресс-служба Нацбанка Беларуси.