Налоговый законопроект Трампа обрушил акции компаний солнечной энергетики

Акции американских компаний, занимающихся солнечной энергетикой, резко упали после того, как Палата представителей приняла законопроект президента Трампа о налогах и расходах.

Одобренная версия законопроекта оказалась более жесткой, чем ожидала отрасль чистой энергии, и особенно плохая для солнечных панелей на крышах, пишет The Wall Street Journal.

Акции компании SunRun, снабжающей солнечные и аккумуляторные системы хранения энергии, в основном для домов, упали примерно на 39%.

Поставщик инверторов и аккумуляторов SolarEdge Technologies потерял примерно на 26%, а Enphase Energy, поставляющий солнечные и аккумуляторные системы на основе микроинверторов, – почти 20%.

Акции NextEra Energy, владеющей коммунальной компанией Florida Power & Light и крупным разработчиком масштабных проектов в области возобновляемой энергии по всей территории США, упали на 10%.

Бюджетный пакет Трампа, который он называет "одним крупным красивым законопроектом", предусматривает отмену финансирования, предусмотренного Законом о снижении инфляции администрации Байдена, а также грантов, направленных на сокращение загрязнения воздуха, выбросов парниковых газов или закупку большегрузных электромобилей.

Документ предусматривает отмену 30% федеральной налоговой льготы для налогоплательщиков, устанавливающих солнечные системы на крышах домов, что создаст серьезную проблему для отрасли.

"Эти изменения катастрофичны для жилой солнечной индустрии", – сказал Джозеф Оша, аналитик Guggenheim Securities. По его подсчетам, около 70% жилищной солнечной промышленности в США теперь поддерживается лизингом или другими финансовыми соглашениями.

По словам аналитика компании Piper Sandler Кэши Харрисона, законопроект окажет отрицательное влияние на весь сектор и "ознаменует конец" американского рынка солнечной энергетики в его нынешнем виде.

Законопроект Республиканской партии в Палате представителей отменит нейтральные по технологиям налоговые льготы на чистую электроэнергию для источников, включая ветер и солнце, начиная с 2029 года, и потребует, чтобы эти проекты начали строиться в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

Начальная версия, предложенная республиканцами в Палате представителей, имела более длительный срок поэтапного отказа, что позволяло многим льготам существовать до 2032 года.

Новые правила также ограничат налоговые льготы для проектов, использующих материалы от поставщиков из Китая, крупнейшего производителя солнечных панелей в мире.

Без налоговых льгот прибыльность возобновляемых электростанций может упасть ниже порога, необходимого для стимулирования инвестиций, и, вероятно, подтолкнет стратегический отток капитала из США, пишет Bloomberg.