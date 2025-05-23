В Украине три новых завода будут производить дефицитный биометан

В Украине еще три завода готовятся начать производство биометана. Об этом заявил председатель правления ГС "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий.

"Четыре завода уже работают и начали экспорт биометана в Европу, еще три - завершают перевод оборудования по производству биогаза на биоэтанол и начнут производство в ближайшее время", - сказал Гелетуха, которого цитирует Укринформ.

По его словам, сейчас в Европе наблюдаются так называемые "проблемы роста" рынка биометана, но в целом рынок дефицитный и у его участников есть желание покупать украинский биометан.