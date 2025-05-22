Последнее обновление: 22.05.2025 16:37

Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения и с/х продукцию из Беларуси

Европарламент 22 мая проголосовал за повышение пошлин на ввоз отдельных видов сельхозпродукции и удобрений из Беларуси и России.

Законопроект был принят в первом чтении, его поддержали 411 депутатов, 100 проголосовали против, 78 - воздержались.

В январе Еврокомиссия предложила ввести 50-процентную адвалорную пошлину на оставшийся сельскохозяйственный импорт из Беларуси и России. Решение будет распространяться на азотные и сложные удобрения, а также сахар, уксус, муку и корма для животных.

Для удобрений предусмотрено поэтапное повышение пошлин в течение трех лет до заградительного уровня. К 2028 году эти пошлины вырастут до €430 за тонну.

Теперь решение должен утвердить Совет ЕС. После принятия нового закона весь сельскохозяйственный импорт из Беларуси и РФ будет облагаться пошлинами Евросоюза.



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