Последнее обновление: 22.05.2025 16:37

Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана достигла 39,7%

За последний год в Казахстане увеличились ключевые показатели сектора малого и среднего бизнеса — выросла его доля в ВВП, расширилось производство, а число занятых возросло на 2,2%. Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки и защиты бизнеса Министерства национальной экономики Дарын Абдуали.

По его словам, согласно данным официальной статистики, в четвертом квартале 2024 года доля МСБ в экономике достигла 39,7%. Это на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (36,5%).

«Общая численность занятых в 2024 году увеличилась на 2,2% и достигла 4,4 млн человек (4 322 093 человек за 2023 год)», - отметил Дарын Абдуали, которого цитирует Kazinform.

Значительно вырос и объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса. За четвертый квартал прошлого года он составил 81 трлн тенге, что на 19,2% больше, чем годом ранее — 68,7 трлн тенге в четвертом квартале 2023 года.



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