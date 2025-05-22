МАРТ рекомендовало снизить торговые надбавки на яйца

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело совещание с представителями Минсельхозпрода, местных органов власти, крупнейших торговых сетей и импортеров с целью обеспечения стабильных поставок в магазины плодоовощной продукции, фруктов и ягод, куриных яиц.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, торговым организациям рекомендовано снизить торговые надбавки на куриные яйца, а также обеспечить широкий ассортимент реализуемой продукции, производителям - проводить акционные мероприятия с акцентом на потребителя.

C учетом аномальных погодных условий, по данным Минсельхозпрода, массовый сбор урожая молодого картофеля переносится на 3 декаду июня. Кроме того, специалисты обсудили возможные прогнозные риски в части насыщения торговых объектов новым урожаем и меры по их минимизации в случае их возникновения.

«По результатам рабочей встречи выработан ряд конкретных мер и даны соответствующие поручения Минсельхозпроду, облисполкомам и Минскому горисполкому, торговым сетям, импортерам по недопущению сбоев на потребительском рынке, а также снижения объемов реализации продукции отечественных производителей», - сообщила пресс-служба МАРТ.