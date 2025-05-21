Китай значительно ускорил экспорт в США после паузы в пошлинах Трампа

Временное торговое перемирие между США и Китаем активизировало экспортную активность в китайских портах. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным Vizion и Dun & Bradstreet, в неделю, начавшуюся 12 мая, объем бронирования контейнеров в США превысил 228 000 TEU, что вдвое больше показателей предыдущей недели.

Стоимость транспортировки также выросла: спотовые тарифы из Шанхая в Лос-Анджелес повысились на 16% до $3136 за 40-футовый контейнер, по данным Drewry World Container Index.

Китайское Министерство транспорта зафиксировало почти 18% роста международных авиагрузовых рейсов.

По словам менеджера по цепочкам поставок на предприятии в Гуандуне, которое работает с Royal Philips NV и Walmart Inc. Чена Лея, заказы от американских клиентов, приостановленные в апреле, массово возобновляются.

"Машины работают безостановочно. 90 дней - мало, каждая минута важна", - цитирует менеджера Bloomberg.

Несмотря на рост активности, общий уровень отгрузок остается близким к прошлогодним. HSBC и Flexport сообщают, что доля отмененных рейсов на маршрутах из Китая в США уменьшилась с 25% до 13% по состоянию на 26 мая.