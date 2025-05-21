Внешний госдолг Казахстана составляет около $20 млрд

Государственный долг Казахстана составляет около 23% от валового внутреннего продукта. Об этом заявил вице-министр национальной экономики Арман Касенов в кулуарах Сената.

По его словам, внешний долг составляет около $20 млрд, в то время как международные резервы страны превышают $100 млрд.

«Мы в реальности даже являемся не сколько должниками, а наоборот нетто-кредиторами мира. Во-первых, госдолг у нас является небольшим, во-вторых, в отличие от многих других стран у Казахстана имеются золотовалютные резервы, плюс активы Нацфонда, которые имеют огромный объем — свыше $100 млрд. Это около 30-35% от ВВП. Не у каждой страны такие резервы имеются. Поэтому госдолг для Казахстана не является проблемой», - сказал Арман Касенов, которого цитирует Kazinform.

Ранее в Министерстве национальной экономики сообщили, что по итогам четырех месяцев 2025 года, рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).