Казахстан вошел в тройку крупнейших поставщиков нефти в Европу

Казахстан занял третье место среди стран-экспортеров сырой нефти в Европейский союз, передает Kazinform со ссылкой на Econovis.

Согласно статистике, страны ЕС в прошлом году ежедневно импортировали в общей сложности 9,1 млн баррелей нефти. Наибольшие объемы поставок обеспечили: США – 1,40 млн баррелей в сутки (15,4%); Норвегия – 1,10 млн баррелей (12,1%); Казахстан – 1,05 млн баррелей (11,5%).

В списке крупнейших поставщиков также фигурируют: Ливия – 0,67 млн баррелей (7,4%); Саудовская Аравия – 0,66 млн баррелей (7,2%); Ирак – 0,57 млн баррелей (6,3%); Нигерия – 0,54 млн баррелей (5,9%); Бразилия – 0,45 млн баррелей (4,9%); Великобритания – 0,41 млн баррелей (4,6%).