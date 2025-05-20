Совет директоров BMW одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до €2 млрд

Совет директоров германской Bayerische Motoren Werke AG (BMW) одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до €2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, программа стартует в мае и завершится не позднее апреля 2027 года.

В программу будут включены как обыкновенные, так и привилегированные акции, однако объем выкупа привилегированных акций ограничен суммой в €350 млн.

Выкупленные акции будут преимущественно погашены, некоторая их часть пойдет на бонусы сотрудникам, отмечается в пресс-релизе.

Акционеры компании в ходе майского собрания одобрили обратный выкуп до 10% акций в течение пяти лет.

С начала текущего года капитализация компании снизилась менее чем на 1% и составляет около €48 млрд.