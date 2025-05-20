Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в еврозоне

Европейская комиссия пересмотрела прогноз роста экономики еврозоны в сторону понижения из-за рисков, связанных с внешнеторговой политикой США.

Согласно последней оценке Еврокомиссии, валовой внутренний продукт в государствах еврозоны увеличится в этом году на 0,9%, а в 2026 году - на 1,4%. В прогнозе, опубликованном в ноябре прошлого года, Брюссель ожидал роста экономики на 1,3% в текущем и на 1,6% в 2026 году, пишет газета Financial Times.

Новый прогноз был опубликован на фоне повышения таможенных пошлин, объявленных администрацией президента США Дональда Трампа в начале апреля. Для ЕС это означало введение 20%-ных пошлин на большинство статей европейского экспорта в США. Затем эти пошлины были снижены до 10% на 90 дней, чтобы дать сторонам время для переговоров. Однако 25%-ные пошлины на европейскую сталь, алюминий и автомобили остались в силе.

Последний прогноз Еврокомиссии исходит из допущения, что общие пошлины останутся на уровне 10%, а секторальные - 25%. Однако для этого торговые переговоры Брюсселя с Вашингтоном должны завершиться положительно, и в Еврокомиссии признают, что дальнейшая эскалация напряженности в торговых связях может дополнительно понизить ВВП.

В первом квартале текущего года экономика еврозоны выросла на 0,3%, превзойдя прогнозы аналитиков, однако экономисты списали это на разовые факторы, такие как декларация зарубежной выручки крупных американских корпораций через их филиалы в Ирландии.

Еврокомиссия ожидает в этом году нулевого роста в Германии вместо 0,7% в предыдущем прогнозе, роста на 0,6% во Франции и на 0,7% в Италии вместо ранее ожидавшихся 0,8% и 1%, соответственно.

По оценке Брюсселя, опережающими средний рост темпами продолжат расти экономики Ирландии, Испании и Греции.