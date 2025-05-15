Последнее обновление: 15.05.2025 17:14

Saudi Aramco подписала предварительные соглашения с компаниями США на $90 млрд

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) подписала предварительные соглашения с рядом крупных американских компаний на общую сумму порядка $90 млрд.

Как говорится в сообщении Aramco, подписаны 34 меморандума о взаимопонимании и соглашения о партнерстве, охватывающие такие сферы как СПГ, топливную и химическую промышленность, технологии снижения выбросов и искусственный интеллект.

Aramco, в частности, подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil Corp., касающийся оценки возможности модернизации НПЗ Samref. Кроме того, подписано соглашение с Amazon.com Inc. в сфере цифровой трансформации и снижения выбросов, а также с Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - по инициативам в области ИИ-инфраструктуры, сообщила Aramco.

Компания объявила о подписании соглашений с американскими компаниями после визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.



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