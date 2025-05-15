Годовая инфляция в России не может соскочить с двузначного уровня

Инфляция в России с 6 по 12 мая 2025 года ускорилась до 0,06% после 0,03% неделей ранее. В годовом выражении значение составило 10,09% (предыдущее значение — 10,21%). Об этом сообщило Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен за неделю составили 0,12%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,7%. Сильнее всего снизились цены на огурцы (минус 9,6%) и помидоры (минус 5,9%), замедлился рост цен на капусту и лук. Бананы подешевели на 1,3%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,2%. Молоко и молочная продукция стали дороже на 0,1%, хлеб — на 0,2%. На баранину, сахар и масло подсолнечное на отчетной неделе цены не изменились. Продолжили дешеветь макаронные и крупяные изделия (минус 0,2%), масло сливочное (минус 0,2%) и яйца (минус 1,3%).

В сегменте непродовольственных товаров цены продолжили снижаться — минус 0,02%. На легковые автомобили цены на отчетной неделе не изменились. Продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы (минус 0,4%), одежда и обувь, возобновилось снижение цен на моющие и чистящие средства. Медикаменты подорожали на 0,1%. На бензин цены выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

В сегменте наблюдаемых услуг за неделю темпы роста цен составили 0,08%. Услуги гостиниц подорожали на 0,1%, санаторно-оздоровительные услуги — на 0,6%, бытовые услуги — на 0,1%. На услуги восстановления зуба пломбой цены выросли на 0,2%.