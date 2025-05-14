В Беларуси пересеют поля, на которых из-за заморозков погибли озимые. Такое распоряжение отдал премьер-министр Александр Турчин на совещании по вопросам состояния посевов, перспективам урожая-2025 и мерам по преодолению последствий весенних заморозков.

«Для повышения урожайности и снижения последствий заморозков зерновая группа должна быть возмещена за счет пересева поврежденных площадей однолетними травами и кукурузой на зерно», - заявил чиновник, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, погодно-климатические условия текущего года позволили сельскохозяйственным организациям приступить к весенним полевым работам в марте, что практически на месяц раньше сложившихся сроков.

Однако теплая погода чередовалась с резким похолоданием и продолжительными заморозками с конца апреля по первую неделю мая, что отразилось на развитии сельскохозяйственных культур во всех регионах страны.

Наиболее пострадали посевы озимых культур. Поврежденные посевы однозначно требуют дополнительных уходовых мер, а те, которые не удалось спасти, - пересева.

«Все работы должны быть завершены до 1 июня. Также акцентирую внимание, что бесхозяйственность не удастся списать на сложившиеся погодные условия», - предупредил Турчин.