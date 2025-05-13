Mercedes перенесет производство самого популярного внедорожника в США из-за пошлин Трампа

Немецкая Mercedes-Benz Group AG перенесет производство своего внедорожника GLC в Соединенные Штаты. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, выпуск американского GLC на заводе Mercedes в Алабаме должен начаться в конце 2027 года.

Ранее в этом месяце компания заявила о намерении перенести производство в США, поскольку тарифы президента Дональда Трампа увеличивают расходы и угрожают сделать импортные автомобили менее конкурентоспособными. Однако тогда в Mercedes не уточнили, о какой модели идет речь.

"Если вы видите, чего мы хотим достичь с объемами продаж этой модели, имеет смысл вывести ее на рынок США", – заявил руководитель Mercedes North America Джейсон Хофф во время пресс-конференции поздно вечером в понедельник.

Немецкий GLC – самый популярный импорт Mercedes в США. Производитель автомобилей класса люкс продал 64 163 единицы внедорожника в стране в 2024 году, что на 58% больше, чем годом ранее.