В Норвегии приостановили производство "зеленого" водорода

Норвежская государственная энергетическая компания Statkraft объявила о приостановке проектов по производству "зеленого" водорода.

Причиной приостановки водородных проектов Statkraft назвала возросшую неопределенность на рынке, которая касается как нормативно-правовой базы, так и потребительского спроса и растущих производственных затрат. Компания не будет полностью сворачивать уже существующие проекты, но займется их дальнейшей реализацией только в том случае, если найдет инвесторов для их финансирования, сообщило издание Brussels Signals.

В Statkraft заявили, что компания в дальнейшем сосредоточится на возможностях роста в других сегментах рынка и с использованием других технологий.

Statkraft является одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в Европе благодаря своим гидроэлектростанциям. Компания полностью принадлежит норвежскому государству.

Как отмечает Brussels Signals, заявление Statkraft - еще одна неудача для европейской водородной промышленности.

Недавно австрийская энергетическая компания OMV объявила, что закроет свои водородные заправочные станции из-за отсутствия спроса. Первая заправочная станция уже закрыта, а остальные четыре прекратят работу в Австрии в период с 30 июня по 30 сентября. OMV сотрудничала в создании этих заправок с немецкой химической компанией Linde, являющейся мировым лидером в производстве водорода.