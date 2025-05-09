Более 33 тысячи водителей включены в реестр таксистов Беларуси

Минтранс Беларуси проинформировал о ситуации в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси, связанной с работой реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Как отмечает ведомство, в настоящее время водителей такси в Беларуси фиксируется больше, чем в «дореестровый» период.

Согласно информации, в реестр включены (по состоянию на 30 апреля 2025 года): 142 диспетчера такси (или 100%); 5300 перевозчиков такси; 33 120 водителей такси; 24 тысячи автомобилей-такси (самый высокий показатель отмечается в Минске, а также в Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областях).

Что касается цен в сфере услуг по перевозке пассажиров такси, то они практически достигли «дореестрового» уровня. В целом ценовая ситуация на рынке автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении сохраняется стабильной.

«Кроме того, анализ обращений граждан и юрлиц свидетельствует об отсутствии проблемных вопросов, связанных с нехваткой автомобилей-такси и их водителей, а устойчивая положительная динамика наполнения реестра опровергает доводы компании «Яндекс» о массовом уходе с рынка водителей автомобилей-такси», - утверждает Минтранс.