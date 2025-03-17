Из-за тренировок Минобороны к параду 9 мая будут перекрывать дороги в Минске

Министерство обороны Беларуси с 18 марта начинает тренировки механизированной колонны, которая будет участвовать в параде 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 18 марта в течение пяти недель на аэродроме Липки будут проходить тренировки техники механизированной колонны, участвующей в военном параде 9 Мая. В связи с передвижением техники к месту проведения тренировок и обратно в Минске будет вводиться ограничение движения», - говорится в сообщении Минобороны.

В частности, утром в дни тренировок с 04:50 до момента перемещения техники (примерно 1 час) будет перекрыто движение по маршруту ул. Основателей – ул. Стариновская – ул. Франциска Скорины – внешнее кольцо МКАД – поворот к ЖК «Зеленая гавань» – автомобильная дорога к аэродрому Липки.

Вечером с 19:50 будет перекрываться движение по маршруту аэродром Липки – внешнее кольцо МКАД – ул. Франциска Скорины – ул. Стариновская – ул. Основателей.

Проезд военной техники вечером тоже будет занимать примерно один час.

Минобороны просит жителей и гостей столицы учитывать данную информацию при планировании поездок.