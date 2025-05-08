Нацбанк Казахстана обновил дизайн мерных слитков аффинированного золота

Нацбанк Казахстана (НБК) обновил дизайн мерных слитков аффинированного золота. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Программа по реализации и выкупу мерных слитков была запущена НБК в 2017 году как дополнительный инвестиционный инструмент. С момента запуска программы дизайн слитков оставался неизменным.

В 2025 году НБК внедряет новую концепцию дизайна, отражающую культурное наследие Казахстана. С конца II квартала 2025 года станут доступны мерные слитки в обновленном дизайне, основанном на концепции петроглифов.

Новый дизайн является отражением уникального памятника мирового наскального искусства, изображения передают мировоззрение и быт людей, живших на территории Казахстана более 4 тысяч лет назад. Благодаря эксклюзивному дизайну мерные слитки приобретают не только инвестиционную, но и коллекционную ценность.

Мерные слитки, как и прежде, будут представлены в пяти вариантах: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

Покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через Halyk Bank, Евразийский банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.