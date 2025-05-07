Правительство Беларуси обещает за пятилетку построить 5 млн кв. м арендного жилья

Правительство Беларуси обещает обеспечить население доступным арендным жильем. Это следует из заявлений премьер-министра Александра Турчина, который он озвучил, представляя сегодня депутатам программу правительства на 2025-2029 годы.

«Планируется построить порядка 5 млн кв. метров такого жилья. Общий объем финансирования составит 13,5 млрд рублей. Данная мера должна стать одной из важнейших мер по привлечению и закреплению специалистов в регионах. Принцип простой: пришел на завод, сельскохозяйственное предприятие - быстро получишь свое жилье. Сохраним также господдержку при строительстве жилья для многодетных семей, детей-сирот и других уязвимых категорий граждан. Как результат, приблизимся к среднеевропейскому уровню обеспеченности жильем - 33 кв. метра на одного жителя», - заверил Турчин.

По его словам, будет обеспечен переход от минимальных социальных стандартов к стандартам комфортного проживания.

«То есть уровень жизни наших граждан в регионах будет приближен к уровню жизни в столице. Система стандартов уже разработана и проходит апробацию», - сказал премьер.